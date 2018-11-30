«Ласточки» полетят из Пскова в Карелию и Новгород

СЕГОДНЯ 19:44 2018-11-30T20:52:40+03:00

"Ласточки" из Пскова будут ходить по трем направлениям, но точные сроки запуска пока неизвестны. Фото: Владимир Кольцов

Вопрос пока находится на стадии обсуждения, и точные сроки пока не называются

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Железнодорожное сообщение между Псковом и другими городами Северо-Запада будет расширяться с использованием скоростного поезда «Ласточка». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встречи с руководителями СМИ региона, прошедшей в формате «без галстука» 30 ноября, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Глава региона отметил, что на данный момент подана заявка об увеличении вагонов в «Ласточке» до Санкт-Петербурга, уж слишком востребован данный вид транспорта, билеты раскупают за пару недель до поездки. А в ближайшее время скоростной поезд может пойти еще дальше – из Пскова через Санкт-Петербург и далее в Карелию. Глава региона подчеркнул, что вопрос этот пока еще находится на стадии обсуждения, но уверенность в том, что будет принято положительное решение, присутствует.

Планируется запустить «Ласточку» и до Новгорода.

А вот связать Псков и Великие Луки «Ласточкой» пока не удастся. Но областные власти не исключают организацию доставки пассажиров из южной столицы к «Ласточке» в Псков.