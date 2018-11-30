Победительница «Мисс Псков – 2018» в последний момент стала участницей проекта
Победительница конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» Елизавета Черноок в последний момент стала участницей этого реалити-шоу. Лиза вошла в состав конкурсанток, когда проводился дополнительный кастинг. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами директор конкурса Николай Королёв.
– Некоторые девушки не успевали на официальный кастинг, который проходил в середине сентября, поскольку были на соревнованиях. В числе этих претенденток оказалась и Лиза. Она была на соревнованиях в Анапе (на всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» – Ред.). Но Лиза изначально писала, что очень хочет участвовать, но не сможет прибыть вовремя. Когда она приехала – сообщила мне об этом, я пригласил её на дополнительный кастинг. Сказал: «Да, приезжайте. Давайте попробуем».
КСТАТИ
Директор конкурса Николай Королёв также сообщил, что на финальном шоу проекта «Мисс Псков – 2018» все участницы справились на отлично.
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