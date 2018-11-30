2018-11-30T19:52:03+03:00
Конкурсы и тесты

Победительница «Мисс Псков – 2018» в последний момент стала участницей проекта

Когда проходил кастинг, девушка была на соревнованиях в Анапе
Раиса Семёнова
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Дополнительный кастинг проходил для тех участниц, которые не успевали на официальный, но очень хотели побороться за звание главной красавицы региона.Дополнительный кастинг проходил для тех участниц, которые не успевали на официальный, но очень хотели побороться за звание главной красавицы региона.Фото: Анастасия Бевза
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Победительница конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» Елизавета Черноок в последний момент стала участницей этого реалити-шоу. Лиза вошла в состав конкурсанток, когда проводился дополнительный кастинг. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на встрече с журналистами директор конкурса Николай Королёв.

– Некоторые девушки не успевали на официальный кастинг, который проходил в середине сентября, поскольку были на соревнованиях. В числе этих претенденток оказалась и Лиза. Она была на соревнованиях в Анапе (на всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» – Ред.). Но Лиза изначально писала, что очень хочет участвовать, но не сможет прибыть вовремя. Когда она приехала – сообщила мне об этом, я пригласил её на дополнительный кастинг. Сказал: «Да, приезжайте. Давайте попробуем».

КСТАТИ

Директор конкурса Николай Королёв также сообщил, что на финальном шоу проекта «Мисс Псков – 2018» все участницы справились на отлично.

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