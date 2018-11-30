2018-11-30T20:29:30+03:00
Конкурсы и тесты

Победительница «Мисс Псков – 2018» хочет стать стоматологом

Родители девушки нередко возили её к стоматологам
Раиса Семёнова
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Девушке с детства нравилось думать о зубной фее.Девушке с детства нравилось думать о зубной фее.Фото: Анастасия Бевза
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Победительница конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» Елизавета Черноок хочет стать стоматологом. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции сообщила сама Елизавета.

– Для меня сейчас учёба в приоритете. Поэтому для начала мне нужно окончить школу, а потом – поступить в медицинский институт. И если с «Мисс России» всё получится, и конкурс не помешает учёбе, то я попробую поучаствовать, но загадывать не буду, – отметила Елизавета. – Я мечтаю стать врачом, а именно – стоматологом. Эта профессия мне с детства интересна, поскольку родители нередко к стоматологам возили.

Помимо этого, девушка также упомянула, что в детстве ей было приятно думать, как прилетит зубная фея и заберёт зубы, которые ждут под подушкой.

КСТАТИ

Елизавета Черноок в последний момент стала участницей «Мисс Псков – 2018». Девушка не попала на официальный кастинг конкурса, поскольку была на соревнованиях, но успела на добор.

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