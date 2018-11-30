На «Мисс России» отправили 8 визиток претенденток от Псковской области

СЕГОДНЯ 21:07 2018-11-30T21:07:22+03:00

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На национальный конкурс красоты «Мисс России» отправили 8 визиток претенденток, представляющих Псковскую область. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции сообщил директор конкурса «Мисс России – 2018» Николай Королёв.

– Сейчас в оргкомитет отправлено 8 визиток. Среди них и визитка Лизы Черноок (Мисс Псков - 2018 - Ред.). И если случится, что наши конкурсантки выйдут на какой-то кастинг, тур федерального конкурса – я сразу дам знать, – сообщил Николай Королёв. – Мы как представители федерального гранта можем добирать на «Мисс России» и девушек из числа тех, кто не участвовал в «Мисс Псков». И если придёт девушка, соответствующая критериям «Мисс России», мы можем её сфотографировать, сделать с ней видео и выслать в оргкомитет. Члены комиссии ознакомятся с данными по претендентке и проверят её соцсети, чтобы там не было ничего неприемлемого. Ведь соцсети – лицо конкурсантки. И если участница заинтересует – её пригласят на кастинг в Москву. Ей, соответственно, всё оплатят.