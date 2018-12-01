Пскович стал лучшим государственным инспектором по маломерным судам на Северо-Западе России

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-01T10:25:39+03:00

Иван Старыш - лучший инспектор по маломерным судам в СЗФО. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В должности инспектора Иван Старыш работает уже 8 лет

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Житель Пскова стал победителем в конкурсе по Северо-Западному федеральному округу на звание «Лучший государственный инспектор по маломерным судам». Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Зовут героя – Иван Старыш.

Вот уже восемь лет он работает инспектором в Центре ГИМС МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что в конкурсе оценивались результаты работы инспекторов из многих регионов округа, их знания нормативных документов, на основе которых осуществляется служба и обеспечивается безопасность людей на воде, эксперты принимали во внимание опыт проведения публичных выступлений, участие в рейдах, разъяснительную работу с населением.

Иван Старыш признан сильнейшим среди своих коллег и ему присвоено звание лучшего государственного инспектора по маломерным судам Северо-Западного федерального округа.