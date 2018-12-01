Псковский литературный критик Валентин Курбатов выпустил книгу к 220-летию Александра Пушкина

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-01T11:03:28+03:00

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В 2019 году будут отмечать 220-летие со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. К этой дате приурочен новая книга литературного критика и прозаика Валентина Курбатова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в госкомитете по культуре Псковской области, книга получила название «Пушкин на каждый день», по сути – это сборник прозаических заметок о поэте. Это и прочтение его произведений, и заметки о Пушкине, сделанные в разные годы, и письма автора с хранителем музея-заповедника «Михайловское» Семеном Гейченко, и эссе.

Книга вышла в московском издательстве «Красный пароход».

5 декабря в Псковской областной научной библиотеке пройдет ее презентация (Псков, улица Вокзальная, д. 48).

СПРАВКА «КП»

Валентин Курбатов – член Союза писателей России, член Президентского совета по культуре.