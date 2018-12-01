В Псковской области запретили выход на лед озер, но рыбаков это не остановило

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-01T13:43:07+03:00

В Псковской области введен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, но 1 декабря это не остановило рыбаков. Фото: Андрей ТАРАСОВ.

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В Псковской области распоряжением главы региона запретили выход на лед Псковского, Чудского, Теплого озер. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора Михаила Ведерникова, в соответствии с подписанным документом в Псковском, Печорском, Гдовском районах будут работать посты УГИБДД УМВД России по региону. Водителей станут останавливать на подъездах к водоемам и разъяснять им, чем опасен выход на неокрепший лед.

В ГУ МЧС России по Псковской области уточнили, что на данный момент, и это показала ледовая разведка, толщина льда на водоемах не превышает 8 сантиметров, этого недостаточно для того, чтобы выдержать вес человека. В некоторых местах сохраняются открытые участки воды.

В пресс-службе МЧС уточнили, что несмотря на ограничения рыбаки массово выходят на лед в эти выходные.

Особо спасатели обращают внимание родителей: не стоит отпускать детей на прогулку к рекам и озерам, необходимо проговорить с ними, какую опасность таят игры на льду.