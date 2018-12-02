2018-12-02T11:31:44+03:00
Общество

В Пскове готовят ярмарку вакансий

Организатором выступает Центр занятости населения по городу и Псковскому району
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 6 декабря.Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 6 декабря.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове 6 декабря пройдет ярмарка вакансий. Площадкой для ее проведения станет Центр занятости населения на улице Коммунальной. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, жители региона и областной столицы смогут подобрать для себя подходящие вакансии, при этом не только на территории области, но и за ее пределами, встретиться с будущими работодателями, обсудить предлагаемые условия работы.

В Центре занятости подчеркнули, что подобные ярмарки поводятся регулярно – несколько раз в месяц, и на каждой посетители могут дополнительно получить консультации юристов и психологов. Еще одним плюсом являются предложения по повышению квалификации и переподготовке, открытию собственного дела.

Работать ярмарка вакансий будет с 10.00 до 13.00. Посетить ее могут люди разных возрастов. Все консультации и встречи с работодателями проводятся без какой-либо оплаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24