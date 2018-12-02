В Пскове готовят ярмарку вакансий

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-02T11:31:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове 6 декабря пройдет ярмарка вакансий. Площадкой для ее проведения станет Центр занятости населения на улице Коммунальной. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, жители региона и областной столицы смогут подобрать для себя подходящие вакансии, при этом не только на территории области, но и за ее пределами, встретиться с будущими работодателями, обсудить предлагаемые условия работы.

В Центре занятости подчеркнули, что подобные ярмарки поводятся регулярно – несколько раз в месяц, и на каждой посетители могут дополнительно получить консультации юристов и психологов. Еще одним плюсом являются предложения по повышению квалификации и переподготовке, открытию собственного дела.

Работать ярмарка вакансий будет с 10.00 до 13.00. Посетить ее могут люди разных возрастов. Все консультации и встречи с работодателями проводятся без какой-либо оплаты.