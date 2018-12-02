В Псковской области рекордное количество районов присоединились к Тесту по истории Отечества

2 Дек. 12:06 2018-12-02T12:06:05+03:00

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В Псковской области в акции «Тест по истории Отечества» участвовали 17 муниципальных районов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов, который выступает организатором акции в регионе, всего работали 32 площадки.

Участниками могли стать все желающие, независимо от возраста. А потому среди тех, кто выполнял задания, были и школьники, и студенты, и их родители. Всего в тесте было 40 вопросов. В этом году акцию приурочили к 25-летию Конституции РФ.

- Участие в этом проекте – это, с одной стороны, попытка в тестовом режиме поговорить о важных вехах истории нашего государства, а с другой – в новой форме подойти к образовательному процессу, - отметил заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко, который тоже участвовал в акции – он писал тест в Харлапковской сельской школе.

Тест можно было пройти на площадках, а можно было остаться дома и ответить на вопросы на сайте проекта.