2018-12-02T18:12:58+03:00
Экономика

Бюджет Великих Лук приняли в первом чтении

Дефицит планируется в объеме около 40 млн рублей
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Бюджет города Великие Луки на 2019 год прошел первое чтение.Бюджет города Великие Луки на 2019 год прошел первое чтение.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Депутаты Великолукской городской думы приняли в первом чтении проект главного финансового документа города. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, заместитель главы администрации города, начальник финансового управления Наталья Дмитриева представила проект бюджета на 2019 год и плановый период на сессии.

Доходы планируются в объеме 1,92 млрд рублей, расходы – 1,96 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в размере около 40,6 млн рублей.

Глава финансового управления отметила, что бюджет сформирован с опорой на действующие муниципальные программы. Суммы могут быть изменены по итогам общественных слушаний, которые предстоит провести перед вторым чтением проекта.

КСТАТИ

Проект бюджета Псковской области прошел первое чтение (подробности).

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