Бюджет Великих Лук приняли в первом чтении
Депутаты Великолукской городской думы приняли в первом чтении проект главного финансового документа города. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, заместитель главы администрации города, начальник финансового управления Наталья Дмитриева представила проект бюджета на 2019 год и плановый период на сессии.
Доходы планируются в объеме 1,92 млрд рублей, расходы – 1,96 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в размере около 40,6 млн рублей.
Глава финансового управления отметила, что бюджет сформирован с опорой на действующие муниципальные программы. Суммы могут быть изменены по итогам общественных слушаний, которые предстоит провести перед вторым чтением проекта.
КСТАТИ
Проект бюджета Псковской области прошел первое чтение (подробности).