В Псковской области при столкновении грузовика со снегоуборочной машиной погибли два человека
В дорожно-транспортном происшествии на территории Псковской области 2 декабря погибли два человека – водители грузовиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ГУ МЧС России по региону, авария произошла в Куньинском районе на федеральной трассе М9 (Москва – Балтия) около 17.20.
Очевидцы сообщили о столкновении Камаза и снегоуборочной машины. Удар был настолько сильным, что кабина Камаза вспыхнула. Получивший травмы водитель не успел выскочить из нее и сгорел. Водителя другого грузовика выбросило на обочину, он скончался до прибытия скорой помощи.
ДТП произошло 2 декабря 2018 года в Куньинском районе - погибли два человека. Фото: группа "Подслушано Великие Луки" в соцсети Вконтакте.
Известно, что авария произошла на 450-м километре трассы. По данным статистики ГИБДД, дорожные аварии здесь фиксируются довольно часто, в том числе, с гибелью водителей и пассажиров.
По неподтвержденной информации, водитель Камаза – житель Калининградской области.
Для ликвидации аварии привлекались силы пожарных, спасателей, скорой помощи и полиции.