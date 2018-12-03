В Псковской области при столкновении грузовика со снегоуборочной машиной погибли два человека

3 Дек. 00:19 2018-12-03T15:48:20+03:00

ДТП произошло 2 декабря 2018 года в Куньинском районе - погибли два человека. Фото: группа "Подслушано Великие Луки" в соцсети Вконтакте.

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В дорожно-транспортном происшествии на территории Псковской области 2 декабря погибли два человека – водители грузовиков. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ГУ МЧС России по региону, авария произошла в Куньинском районе на федеральной трассе М9 (Балтия) около 17.20.

Очевидцы сообщили о столкновении грузовика и снегоуборочной машины. Удар был настолько сильным, что кабина грузового автомобиля вспыхнула. Получивший травмы водитель не успел выскочить из нее и сгорел. Водителя другого грузовика выбросило на обочину, он скончался до прибытия скорой помощи.

ДТП произошло 2 декабря 2018 года в Куньинском районе - погибли два человека. Фото: группа "Подслушано Великие Луки" в соцсети Вконтакте.

Известно, что авария произошла на 450-м километре трассы. По данным статистики ГИБДД, дорожные аварии здесь фиксируются довольно часто, в том числе, с гибелью водителей и пассажиров.

По неподтвержденной информации, водитель Камаза – житель Калининградской области.

Для ликвидации аварии привлекались силы пожарных, спасателей, скорой помощи и полиции.