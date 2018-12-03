Прокуратура Невельского района добилась регистрации незаконных могил

3 Дек. 09:51 2018-12-03T09:51:13+03:00

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В пяти муниципальных образованиях Невельского района прокуратура обнаружила незаконные захоронения. Некоторые могилы не числились на кадастровом учете, и прав собственности на них также не было. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, межрайонный прокурор добился регистрации захоронений.

По решению суда администрации сельских поселений обязаны устранить нарушения в организации ритуальных услуг и взять под контроль содержание кладбищ.

- Выявленные нарушения приводят к обезличиванию мест захоронения, потому что какие-либо границы у могил отсутствуют, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с иском. Он требует обязать местные органы самоуправления поставить незаконные захоронения на кадастровый учет и зарегистрировать на них право собственности.

Прокуратура проследит, чтобы все требования закона чиновники выполнили.