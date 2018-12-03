В Пскове мужчина отравился угарным газом во время пожара в собственной квартире
В Пскове во время пожара в квартире пострадал мужчина. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, псковича доставили в городскую больницу.
- Пострадавший отравился угарным газом, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Сообщение в диспетчерскую о пожаре поступило второго декабря в 5.43.
На место происшествия выехали три пожарные машины и шесть спасателей. Они справились с огнем. Всего стихия успела повредить диван и межкомнатную дверь двухкомнатной квартиры. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.
КСТАТИ
Второго декабря вечером в деревне Эпимахово Себежского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорели шесть сараев из восьми, которые располагались рядом друг с другом. Виновника происшествия устанавливают.