2018-12-03T10:11:53+03:00
Происшествия

В Пскове мужчина отравился угарным газом во время пожара в собственной квартире

К возгоранию привела неосторожность при курении
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Неосторожность при курении чуть не стоила 39-летнему псковичу жизни.Неосторожность при курении чуть не стоила 39-летнему псковичу жизни.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове во время пожара в квартире пострадал мужчина. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, псковича доставили в городскую больницу.

- Пострадавший отравился угарным газом, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - Сообщение в диспетчерскую о пожаре поступило второго декабря в 5.43.

На место происшествия выехали три пожарные машины и шесть спасателей. Они справились с огнем. Всего стихия успела повредить диван и межкомнатную дверь двухкомнатной квартиры. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяином квартиры.

КСТАТИ

Второго декабря вечером в деревне Эпимахово Себежского района из-за неосторожного обращения с огнём сгорели шесть сараев из восьми, которые располагались рядом друг с другом. Виновника происшествия устанавливают.

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