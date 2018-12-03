2018-12-03T10:23:18+03:00
Звезды

В Острове на две недели открылась выставка советских художников

Жители и гости города увидят в экспозиции работы многих известных живописцев
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Репродукции известных картин пробудут в Острове до 14 декабря. Фото: Островский дом детского творчества.Репродукции известных картин пробудут в Острове до 14 декабря. Фото: Островский дом детского творчества.
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В Острове в Доме детского творчества имени К. И. Назаровой открылась выставка советских художников. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе «Почты России», репродукции картин привезли в муниципальный центр в рамках образовательно-просветительского проекта «Место встречи с искусством».

Островичи увидят экспозиции Александра Дейнеко, Кузьмы Петрова-Водкина, Юрия Пименова, Иосифа Бродского, Александра Лактионова, Петра Мальцева и других известных художников советского периода. Выставка открылась 1 декабря и пробудет в Острове до 14 декабря.

- «Место встречи с искусством» дает возможность жителям удаленных от столицы городов познакомиться с творчеством великих художников. В рамках проекта с искусством уже встретились 66 небольших городов страны. Остров стал 67 по счету, - сообщили в пресс-службе.

КОНКРЕТНО

На протяжении трех лет «Почта России» осуществляет доставку культурного досуга жителям страны. Для этого используется пять железнодорожных вагонов и около 40 автомобилей.

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