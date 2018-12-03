2018-12-03T10:41:00+03:00
Общество

В центре Пскова устанавливают новогоднюю елку

Пробок в связи с работами по установке главной красавицы нет
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Главную новогоднюю красавицу Пскова рабочие принялись устанавливать утром 3 декабря. Фото: скриншот с городских камер Pskovline.Главную новогоднюю красавицу Пскова рабочие принялись устанавливать утром 3 декабря. Фото: скриншот с городских камер Pskovline.
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В Пскове на Октябрьской площади устанавливают новогоднюю елку. Скоро главный символ праздника будет украшать центр областной столицы, и навеивать горожанам предпраздничное настроение. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», работы по установке новогодней красавицы не мешают автомобилистам. Пробок на кольцевом движении по Октябрьской площади нет.

Как и обещали в муниципалитете Пскова, город будет украшен до седьмого декабря. Сейчас по всему областному центру идет подготовка к главному календарному празднику страны. Вдоль центральных улиц Пскова появляются новогодние огоньки. В Детском парке традиционно установили светодиодные инсталляции, которые на протяжении уже нескольких лет украшают центр областной столицы. Город покрывается игривым светом праздничных гирлянд.

Прогуливаясь по магазинам и кафе можно заметить, что в общественных заведениях уже давно гуляет предновогодняя атмосфера. Веселенькие огоньки, декоративные елочки, новогодняя мишура и игрушки окунают псковичей в детство.

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