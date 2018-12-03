В Пскове из-за пожара на улице Красноармейской ночью из дома спасатели эвакуировали трех человек

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-03T11:14:32+03:00

За воскресенье на улице Красноармейской в Пскове произошло сразу два пожара. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове из-за пожара на улице Красноармейской спасатели эвакуировали из дома трех жильцов. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской обаласти, среди эвакуированных был один ребенок.

Возгорание началось в бытовке дома. Сигнал о нем на пульт диспетчерской поступил около двух часов ночи.

- На место происшествия выехали пять пожарных автомобилей и тринадцать спасателей, - подытожил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий.

После того, как спасателям удалось справиться с возгораниям, жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неосторожность при курении. Только злоумышленника еще не установили. Этим займутся правоохранительные органы.

КСТАТИ

Накануне ночью на этой же улице произошел пожар в двухкомнатной квартире. Во время него пострадал хозяин жилого помещения.