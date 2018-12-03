2018-12-03T11:54:28+03:00
Происшествия

В Куньинском районе неизвестные подожгли экскаватор

Пожарные не успели спасти дорогостоящую технику
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Приблизительная стоимость сгоревшего экскаватора - больше пяти миллионов рублей.Приблизительная стоимость сгоревшего экскаватора - больше пяти миллионов рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В деревне Дубняки Куньинского района ночью 2 декабря сгорел экскаватор. как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, предположительный ущерб составил больше пяти миллионов рублей.

- Экскаватор марки «Хёндэ», - уточнил предстпавитель пресс-службы Юрий Черепицкий. - Пожар повредил моторный отсек и кабину.

Жители деревни сообщили о пожаре около одиннадцати часов вечера. На месте происшествия работала пожарная бригада, состоящая из одного автомобиля и трех спасателей. Посел того, как они справились с огнем, на месте происшествия начали работать специалисты. Предварительная причина пожара, которую сейчас рпассматривают - поджог. Виновников теперь предстоит найти правоохранительным органам.

КСТАТИ

Накануне утром в Пкстошкинском районе сгорела баня. Предположительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации печи.

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