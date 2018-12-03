Псковичу грозит 20 лет тюремного заключения за распространение наркотиков
В Пскове сотрудники транспортной полиции задержали мужчину. Псковича подозревают в распространении наркотиков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному Федеральному округу, на время следствия предполагаемый нарушитель закона заключен под стражу.
Задержали предполагаемого преступника с поличным. При его досмотре сотрудники органов обнаружили 25 свертков, которые он собирался оставить в закладках для сбыта. Общий вес найденного вещества составил 12 граммов.
- Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 228 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.
Задержанным оказался 24-летний безработный пскович. Свою незаконную деятельность он вел через Интернет. Там он сообщал покупателям координаты закладки, где оставил запрещенные вещества, а ему на интернет-кошелек переводили деньги за товар.
За такое преступление молодому человеку грозит 20 лет лишения свободы.