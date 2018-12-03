Псковичу грозит 20 лет тюремного заключения за распространение наркотиков

3 Дек. 12:04 2018-12-03T12:04:31+03:00

За распространение наркотиков, если в суде признают его вину, пскович отправится за решетку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На время следствия предполагаемый нарушитель закона заключен под стражу

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В Пскове сотрудники транспортной полиции задержали мужчину. Псковича подозревают в распространении наркотиков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УТ МВД России по Северо-Западному Федеральному округу, на время следствия предполагаемый нарушитель закона заключен под стражу.

Задержали предполагаемого преступника с поличным. При его досмотре сотрудники органов обнаружили 25 свертков, которые он собирался оставить в закладках для сбыта. Общий вес найденного вещества составил 12 граммов.

- Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 228 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере.

Задержанным оказался 24-летний безработный пскович. Свою незаконную деятельность он вел через Интернет. Там он сообщал покупателям координаты закладки, где оставил запрещенные вещества, а ему на интернет-кошелек переводили деньги за товар.

За такое преступление молодому человеку грозит 20 лет лишения свободы.