В Пскове 30 из 50 ларьков открыто продают нелегальными сигаретами

3 Дек. 12:29 2018-12-03T12:36:19+03:00

Главное всегда помнить, что курение вредит не только тебе, но и окружающим. Фото: Игорь ЛИФАНОВ

Изменить размер текста: A A

Торгово-промышленная палата Псковской области с помощью контрольной закупки проверила, как продаются сигареты в мелких торговых точках. Во время проверки они выяснили, что 60% мелкорозничных магазинов занимается продажей нелегальной продукции. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе общественного совета по проблеме подросткового курения, еще продавцов не интересует возраст покупателя, и паспорт они у несовершеннолетних не спрашивают.

- Такая ситуация способствует развитию курения среди подростков. Эти сигареты продаются по достаточно низким ценам и открыто выложены на витринах. Следовательно, подростки их видят, - сообщила руководитель совета Анна Сорочинская. - Нет никаких препятствий для покупки сигарет подростками с таких торговых точках.

В связи с этим общественный совет просит граждан не оставаться равнодушными. И если сигареты продали несовершеннолетнему, сообщить об этом в Роспотребнадзор или в общественный совет по проблеме подросткового курения.