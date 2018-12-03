2018-12-03T12:36:19+03:00
Общество

В Пскове 30 из 50 ларьков открыто продают нелегальными сигаретами

Цены незаконного товара в разы ниже акцизных пачек
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Главное всегда помнить, что курение вредит не только тебе, но и окружающим.Главное всегда помнить, что курение вредит не только тебе, но и окружающим.Фото: Игорь ЛИФАНОВ
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Торгово-промышленная палата Псковской области с помощью контрольной закупки проверила, как продаются сигареты в мелких торговых точках. Во время проверки они выяснили, что 60% мелкорозничных магазинов занимается продажей нелегальной продукции. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе общественного совета по проблеме подросткового курения, еще продавцов не интересует возраст покупателя, и паспорт они у несовершеннолетних не спрашивают.

- Такая ситуация способствует развитию курения среди подростков. Эти сигареты продаются по достаточно низким ценам и открыто выложены на витринах. Следовательно, подростки их видят, - сообщила руководитель совета Анна Сорочинская. - Нет никаких препятствий для покупки сигарет подростками с таких торговых точках.

В связи с этим общественный совет просит граждан не оставаться равнодушными. И если сигареты продали несовершеннолетнему, сообщить об этом в Роспотребнадзор или в общественный совет по проблеме подросткового курения.

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