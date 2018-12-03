В Пскове 30 из 50 ларьков открыто продают нелегальными сигаретами
Торгово-промышленная палата Псковской области с помощью контрольной закупки проверила, как продаются сигареты в мелких торговых точках. Во время проверки они выяснили, что 60% мелкорозничных магазинов занимается продажей нелегальной продукции. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе общественного совета по проблеме подросткового курения, еще продавцов не интересует возраст покупателя, и паспорт они у несовершеннолетних не спрашивают.
- Такая ситуация способствует развитию курения среди подростков. Эти сигареты продаются по достаточно низким ценам и открыто выложены на витринах. Следовательно, подростки их видят, - сообщила руководитель совета Анна Сорочинская. - Нет никаких препятствий для покупки сигарет подростками с таких торговых точках.
В связи с этим общественный совет просит граждан не оставаться равнодушными. И если сигареты продали несовершеннолетнему, сообщить об этом в Роспотребнадзор или в общественный совет по проблеме подросткового курения.