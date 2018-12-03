В Пскове определили лучших чтецов по системе Брайля

3 Дек. 13:13 2018-12-03T13:13:14+03:00

Шрифт Брайля разработан почти 200 лет назад. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Все участники справились с заданиями, которые предложили организаторы

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В Пскове в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан сотрудники организовали конкурс чтецов по системе Брайля «Мы постигаем мир прикосновениями». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, задания конкурса поддались всем его участникам.

Среди молодежи лучшим чтецом стала ученица восьмого класса Ольга Александрова. Серебро в этой номинации взяла выпускница школы Елизавета Волкова. В тройку победителей также вошел восьмиклассник Илья Федоров.

Среди старшего поколения победу в конкурсе одержала жительница города Печоры Анна Шепилова. На втором месте - Елена Голикова. А бронза досталась псковичке Наталье Мырзиной.

На конкурсе участники читали стихотворение Ивана Тургенева «Маша» и отрывок из повести Валентины Осеевой «Динка прощается с детством». Конкурсантам требовалось читать на скорость. Также жюри учитывало правильность чтения и его выразительность.

Участникам конкурса вручали на память подарки. А лучших чтецов «Мы постигаем мир прикосновениями» наградили дипломами победителей.