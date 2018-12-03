В Пскове определили лучших чтецов по системе Брайля
В Пскове в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан сотрудники организовали конкурс чтецов по системе Брайля «Мы постигаем мир прикосновениями». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, задания конкурса поддались всем его участникам.
Среди молодежи лучшим чтецом стала ученица восьмого класса Ольга Александрова. Серебро в этой номинации взяла выпускница школы Елизавета Волкова. В тройку победителей также вошел восьмиклассник Илья Федоров.
Среди старшего поколения победу в конкурсе одержала жительница города Печоры Анна Шепилова. На втором месте - Елена Голикова. А бронза досталась псковичке Наталье Мырзиной.
На конкурсе участники читали стихотворение Ивана Тургенева «Маша» и отрывок из повести Валентины Осеевой «Динка прощается с детством». Конкурсантам требовалось читать на скорость. Также жюри учитывало правильность чтения и его выразительность.
Участникам конкурса вручали на память подарки. А лучших чтецов «Мы постигаем мир прикосновениями» наградили дипломами победителей.