2018-12-03T14:25:01+03:00
Политика

Псковская десантно-штурмовая дивизия начала зимний период обучения 2018/2019

По традиции, каждый новый период начинается с торжественного митинга на плацу соединения
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Напутственные слова перед новым учебным периодом десантники услышали от своего командира - Игоря Каплия.Напутственные слова перед новым учебным периодом десантники услышали от своего командира - Игоря Каплия.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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В Пскове, на плацу 76-й десантно-штурмовой дивизии, прошел праздничный митинг. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации областной столицы, митинг ознаменован началом нового зимнего периода обучения.

Разделение на учебные периоды в армии связаны с приходом новых солдат. Они должны за время своей службы обучиться азам военного дела. От огневой подготовки и десантирования с военно-транспортной авиации до обучения военно-политической подготовке.

- Поздравить личный состав дивизии с началом зимнего периода обучения пришли командир соединения гвардии полковник Игорь Каплий и бывший командир дивизии, гвардии генерал-майор запаса, председатель совета ветеранов соединения Юрий Соседов, - сообщили в ведомстве.

Военные в завершении торжественного митинга прошли торжественным маршем перед трибуной.

КСТАТИ

Псковские десантники всегда отличались высокой степенью боевой подготовки. Это показала победа в международных соревнованиях «Десантный взвод».

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