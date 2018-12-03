В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню
В России с 2014 года 3 декабря считается Днем неизвестного солдата. По всей стране проходят торжественные мероприятия в память о российских и советских воинах, которые погибли в боевых действиях. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в регионе сегодня также почтили память погибших героев.
В областной столице памятное мероприятие началось с торжественного митинга у Могилы Неизвестного солдата на Площади Победы. Там к памятнику горожане возложили цветы, венки, а военнослужащие - гирлянды воинской славы.
- Память о доблести и бессмертном подвиге погибших воинов, чьи имена остались неизвестными, присутствующие почтили минутой молчания, - сообщили в ведомстве.
Почтить память погибших солдат пришли псковичи всех возрастов: ветераны, руководители органов власти, воины Псковского гарнизона и члены поискового движения, а также представители общественных и молодежных объединений.