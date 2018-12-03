Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»

3 Дек. 16:04 2018-12-03T16:04:35+03:00

Каждый авиарейс из Пскова в Москву и обратно заполнен практически на 80%. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Авиарейсом «Псков - Москва» за два месяца в прямом и обратном направлении воспользовались больше 4,3 тысяч пассажиров. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковской области, средняя загруженность одного рейса - 80 человек на борту самолета.

Всего «Сухой Суперджет - 100» слетал туда и обратно 54 раза. Пока что авиарейс летает трижды в неделю: вторник, четверг и воскресенье. Цена билетов начинается с 888 рублей. Обслуживает авиасообщение между столицей России и Псковом авиакомпания «Азимут».

Планы на будущее - расширить количество полетов практически в два раза, то есть сделать их ежедневными.

КСТАТИ

В планах у администрации Псковской области - запустить регулярное авиасообщение «Псков - Краснадар», а позже и «Псков - Сочи».

КОНКРЕТНО

Первый полет «Суперджета» из Москвы в Псков состоялся пятого октября 2018 года. Среди первых пассажиров был и корреспондент «Комсомольской правды - Псков». Доехать до дальнего Завеличья после полета можно на комфортном «Аэроэкспрессе».