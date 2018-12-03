2018-12-04T09:33:49+03:00
Общество

Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены

Ремонтные работы продолжаются сразу в нескольких местах крепости
Виталий Суриков
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Подрядчик должен завершить ремонтные работы на территории Псковского кремля аккурат к Ганзейским дням в Пскове.Подрядчик должен завершить ремонтные работы на территории Псковского кремля аккурат к Ганзейским дням в Пскове.Фото: Владимир Кольцов
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Летом 2019 года в Псковском кремле для туристов откроют лестницы на стены. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации спковской области, ремонтные работы продолжаются сразу в нескольких местах крепости.

Как рассказал директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков, чтобы безопасно гулять по стенам подрядчик ремонтирует деревянные лестницы, устанавливает перила и натягивает специальную сетку. С каменного укрепления можно будет взглянуть с другой стороны на крепость, а в бойницы увидеть противоположный берег Великой.

Ремонтирует подрядчик и смотровую площадку, обращенную на слияние Великой и Псковы, где сейчас специалисты «Поморской плотницкой школы» восстанавливают шатры Плоской и Высокой башен, а также кровли над стеной.

Есть места, где уже работы завершены. Например, рабочие поменяли кровлю над Великими воротами, после чего поменяли сгневшую лестницу у Святых ворот.

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