2018-12-03T17:14:40+03:00
Общество

Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены и спустятся в подземные ходы

Ремонтные работы продолжаются сразу в нескольких местах крепости
Виталий Суриков
Поделиться:
Подрядчик должен завершить ремонтные работы на территории Псковского кремля аккурат к Ганзейским дням в Пскове.Подрядчик должен завершить ремонтные работы на территории Псковского кремля аккурат к Ганзейским дням в Пскове.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Летом 2019 года в Псковском кремле для туристов откроют подземные ходы и лестницы на стены. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации спковской области, ремонтные работы продолжаются сразу в нескольких местах крепости.

Как рассказал директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков, чтобы безопасно гулять по стенам подрядчик ремонтирует деревянные лестницы, устанавливает перила и натягивает специальную сетку. С каменного укрепления можно будет взглянуть с другой стороны на крепость, а в бойницы увидеть противоположный берег Великой.

Ремонтирует подрядчик и смотровую площадку, обращенную на слияние Великой и Псковы, где сейчас специалисты «Поморской плотницкой школы» восстанавливают шатры Плоской и Высокой башен, а также кровли над стеной.

Есть места, где уже работы завершены. Например, рабочие поменяли кровлю над Великими воротами, после чего поменяли сгневшую лестницу у Святых ворот.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»
В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню
Псковская десантно-штурмовая дивизия начала зимний период обучения 2018/2019
В Пскове определили лучших чтецов по системе Брайля
В Пскове 30 из 50 ларьков открыто продают нелегальными сигаретами
Псковичу грозит 20 лет тюремного заключения за распространение наркотиков
В доме-музее Ленина работает выставка в честь столетия Псковской областной типографии
В Куньинском районе неизвестные подожгли экскаватор
В Пскове из-за пожара на улице Красноармейской ночью из дома спасатели эвакуировали трех человек
В центре Пскова устанавливают новогоднюю елку
В Острове на две недели открылась выставка советских художников
В Пскове мужчина отравился угарным газом во время пожара в собственной квартире
Прокуратура Невельского района добилась регистрации незаконных могил
В Псковской области при столкновении грузовика со снегоуборочной машиной погибли два человека
Бюджет Великих Лук приняли в первом чтении
В Псковской области рекордное количество районов присоединились к Тесту по истории Отечества
В Пскове готовят ярмарку вакансий
В Псковской области запретили выход на лед озер, но рыбаков это не остановило
Жительница Великих Лук проведет два года в колонии за нападение с ножом на человека
Псковский литературный критик Валентин Курбатов выпустил книгу к 220-летию Александра Пушкина
Пскович стал лучшим государственным инспектором по маломерным судам на Северо-Западе России
С 3 по 9 декабря в школах Псковской области пройдут «Уроки цифры»