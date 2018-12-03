В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого нарушителя закона. Мужчина подозревается в краже еды из бара на улице Малышева. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейших разбирательств по данному факту злоумышленника передали в правоохранительные органы.
- Экипажу группы задержание поступило сообщение, что в одном из охраняемых объектов произошла кража, - сообщили в ведомстве. - Получив ориентировку лица, сотрудники охраны незамедлительно начали действовать.
Подозреваемый не успел далеко уйти, в течение 15 минут поисковых мероприятий подозреваемого задержали у дома по улице Малышева. Задержанным оказался 22-летний житель поселка Кунья.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.
КОНКРЕТНО
В ведомстве также напоминают, что при краже имущества на сумму свыше 2,5 тысяч рублей возбуждается уголовное дело. За кражу, не превышающую эту сумму, предусматривается административное наказание.