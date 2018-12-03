2018-12-03T18:20:08+03:00
Происшествия

В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара

Модой человек лет передан в руки сотрудников полиции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За кражу до 2,5 тысяч рублей преступник отделается административным наказанием, свыше - уголовным.За кражу до 2,5 тысяч рублей преступник отделается административным наказанием, свыше - уголовным.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемого нарушителя закона. Мужчина подозревается в краже еды из бара на улице Малышева. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейших разбирательств по данному факту злоумышленника передали в правоохранительные органы.

- Экипажу группы задержание поступило сообщение, что в одном из охраняемых объектов произошла кража, - сообщили в ведомстве. - Получив ориентировку лица, сотрудники охраны незамедлительно начали действовать.

Подозреваемый не успел далеко уйти, в течение 15 минут поисковых мероприятий подозреваемого задержали у дома по улице Малышева. Задержанным оказался 22-летний житель поселка Кунья.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

КОНКРЕТНО

В ведомстве также напоминают, что при краже имущества на сумму свыше 2,5 тысяч рублей возбуждается уголовное дело. За кражу, не превышающую эту сумму, предусматривается административное наказание.

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