2018-12-03T18:03:20+03:00
Общество

Ярмарка выходного дня переносится на центральный рынок Пскова

А в канун новогодних праздников ярмарка пройдет традиционно на улице Пушкина
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Ярмарка выходного дня переезжает на центральный рынок Пскова, кроме предновогодних выходных.Ярмарка выходного дня переезжает на центральный рынок Пскова, кроме предновогодних выходных.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Пскове сельскохозяйственная ярмарка выходного дня переехала с привычного места на центральный рынок (улица Воровского, дом 6). Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, такое решение приняли на координационном совещании, которое провел глава города Иван Цецерский сегодня, 3 декабря.

Кроме того, в органах местного самоуправления также отметили, что перенести сельхоз-ярмарку просили местные жители. Граждане, которые проживают в районах улиц Пушкина, Карла Маркса, Некрасова и Красных партизан, неоднократно упоминали это в своих обращениях к главе города.

- Новое место добавит солидности сельскохозяйственной ярмарке. Сделает ее цивилизованной и организованной, - сообщили в ведомстве. - А также это поможет тщательно соблюдать санитарные нормы.

А в канун новогодних праздников с 28 по 30 декабря городская ярмарка выходного дня пройдет на улице Пушкина. Там жители и гости города смогут выбрать новогодние подарки и сувениры, украшения и игрушки для своих домочадцев, а также купить свежие фермерские продукты.

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