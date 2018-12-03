2018-12-03T19:35:32+03:00
Общество

В Псковскую область дважды пытались ввезти некачественный сыр

Стоит весь задержанный пограничниками груз примерно 900 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Псковские пограничники не дали попасть некачественному сыру попасть на прилавки.Псковские пограничники не дали попасть некачественному сыру попасть на прилавки.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Невельском районе пограничники на пункте пропуска «Лобок» задержали три тонны некачественного сыра. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, продукцию передали россельзознадзору, чтобы специалисты проверили её.

- Груз перевозили на двух машинах. В обоих случаях сыр перевозили в ненадлежащих условиях, с нарушением всех требований транспортировки и хранения подобных продуктов, - сообщили в надзорном ведомстве.

Оба водители не смогли представить пограничникам необходимые сопроводительные документы и ветеринарные сертификаты, которые бы подтвердили качество товара. Груз пришлось задержать до дальнейшего решения.

В ведомстве отметили, что по предварительной оценке общая стоимость трех тонн сыра - 900 тысяч рублей. После проверки кисло-молочных продуктов пограничники примут правовое решение.

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