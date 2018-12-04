В Пскове автомобиль вылетел с Троицкого моста в реку
В Пскове утром четвертого декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», около 6.30 автомобиль под управлением женщины пробил ограждение и вылетел в реку.
Как рассказывают очевидцы случившегося, в автомобиле во время аварии находились водитель и пассажирка. Одна из женщин, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль перед тем как вылететь пробил чугунное ограждение. Во время аварии сработали подушки безопасности. На кузове машины видны следы того, что машина перевернулась - помята крыша.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-постовой службы и скорой помощи. Пробитое ограждение временно перекрыто заградительными лентами. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
КСТАТИ
Подобная авария уже Происходила на Троицком мосту. В конце июля девушка на спортивной машине снесла часть ограждения.
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