Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в Себежском районе

4 Дек. 09:48 2018-12-04T09:48:34+03:00

За совершенное преступление молдаванин может лишиться свободы на срок от 10 до 13 лет. Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Себежском районе в автомобильном пункте пропуска «Бурачки» пограничники задержали гражданина Молдовы. У себя на родине иностранец объявлен в федеральный розыск. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, мужчина разыскивается за похищение человека.

Выходца из Юго-Восточной Европы задержали на выезде из страны. Предполагаемый нарушитель закона направлялся в сторону сопредельного государства.

- Во время проверки документов, сотрудники службы выяснили, что молдаванина в своей стране объявили в федеральный розыск за преступление против свободы, чести и достоинства человека, - сообщили в надзорном ведомстве. - В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье 164 УК Республики Молдовы.

Задержанным оказался 22-летний молодой человек. На родине ему грозит до 13 лет лишения свободы за похищение человека. На данный момент злоумышленника передали в руки полиции.