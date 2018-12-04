2018-12-04T09:48:34+03:00
Происшествия

Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в Себежском районе

Мужчина разыскивался за похищение человека
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За совершенное преступление молдаванин может лишиться свободы на срок от 10 до 13 лет.За совершенное преступление молдаванин может лишиться свободы на срок от 10 до 13 лет.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Себежском районе в автомобильном пункте пропуска «Бурачки» пограничники задержали гражданина Молдовы. У себя на родине иностранец объявлен в федеральный розыск. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, мужчина разыскивается за похищение человека.

Выходца из Юго-Восточной Европы задержали на выезде из страны. Предполагаемый нарушитель закона направлялся в сторону сопредельного государства.

- Во время проверки документов, сотрудники службы выяснили, что молдаванина в своей стране объявили в федеральный розыск за преступление против свободы, чести и достоинства человека, - сообщили в надзорном ведомстве. - В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье 164 УК Республики Молдовы.

Задержанным оказался 22-летний молодой человек. На родине ему грозит до 13 лет лишения свободы за похищение человека. На данный момент злоумышленника передали в руки полиции.

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