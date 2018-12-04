В Красногородском районе осудили гражданку Украины за пособничество в пересечении госграницы
В Красногородском районе под суд попала жительница Украины. Женщину признали виновной в том, что она помогала иностранцам пересекать госграницу незаконным путем. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, осужденная четыре месяца проведет в колонии общего режима.
- Гражданку Украины признали виновной сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - По части 3 статьи 33, по части 3 статьи 30 и по части 3 статьи 322 УК РФ.
Как выяснилось, женщина преследовала корыстные цели, помогая иностранцам. Своих «подопечных» она селила в одну из Московских квартир. Там она проводила с ними инструктаж. Объясняла, как нужно действовать, чтобы незаконно и безнаказанно перейти на территорию сопредельных государств.
Однако довести свое дело до конца и уйти от ответственности им не удалось. Пограничники задержали злоумышленников. А гражданка Украины будет отбывать свое наказание в исправительном учреждении.