2018-12-04T10:52:11+03:00
Происшествия

В Красногородском районе осудили гражданку Украины за пособничество в пересечении госграницы

Женщина проведет четыре месяца в колонии общего режима
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Из корыстных целей гражданка Украины помогала иностранцам незаконно пересекать государственные границы России и ЛатвииИз корыстных целей гражданка Украины помогала иностранцам незаконно пересекать государственные границы России и ЛатвииФото: Евгения ГУСЕВА
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В Красногородском районе под суд попала жительница Украины. Женщину признали виновной в том, что она помогала иностранцам пересекать госграницу незаконным путем. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, осужденная четыре месяца проведет в колонии общего режима.

- Гражданку Украины признали виновной сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - По части 3 статьи 33, по части 3 статьи 30 и по части 3 статьи 322 УК РФ.

Как выяснилось, женщина преследовала корыстные цели, помогая иностранцам. Своих «подопечных» она селила в одну из Московских квартир. Там она проводила с ними инструктаж. Объясняла, как нужно действовать, чтобы незаконно и безнаказанно перейти на территорию сопредельных государств.

Однако довести свое дело до конца и уйти от ответственности им не удалось. Пограничники задержали злоумышленников. А гражданка Украины будет отбывать свое наказание в исправительном учреждении.

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