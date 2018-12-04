«Народный контроль» прибыл в один из крупных ТРК Пскова с проверкой

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-04T11:15:33+03:00

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«Народный контроль» прибыл с проверкой пожарной безопасности в торгово-развлекательный центр «Акваполис». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», представители администрации комплекса встретили проверяющих и начали показывать противопожарное обустройство объекта.

- Мы специально не позвали специалистов пожарного надзора, - отметил Анатолий Тиханов, руководитель группы проверки. - Мы проверим помещения с точки зрения обывателей: наличие огнетушителей, доступность запасных выходов, срок годности огнетушителей, наличие пожарных рукавов.

Главный инженер комплекса показал проверяющим пожарные шкафчики первого этажа. Всего их по всему зданию 200. Срок годности огнетушителей - до 2021 года. Пожарные выходы оснащены системами быстрого открывания дверей. Представители «Народного контроля» проверили и прямую связь с оператором, по которой посетители могут сообщить о ЧП до срабатывания сигнализации.

КСТАТИ

Журналисты уже осматривали ТРК «Акваполис» вместе с руководителем группы компаний «Луг» Яном Лузиным.