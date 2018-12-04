Противопожарная система ТРК «Акваполис» прошла проверку микроволновкой

4 Дек. 11:44 2018-12-04T11:44:49+03:00

В торгово-развлекательном комплексе 3 декабря в 7.20 сработала противопожарная система. Как выяснилось, датчики системы сработали на работающую микроволновую печь. Фото: Владимир Кольцов

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Противопожарная система торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» прошла проверку 3 декабря. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», это стало известно во время проверки комплекса «Народным контролем».

- Система сработала в 7.20, - рассказали представители комплекса. - Кто-то перегрел что-то в микроволновке и сработала система «Стрелец» (система автоматического вызова пожарных - Ред.).

В течение 10 минут к комплексу прибыли пожарные команды. Сотрудники и администраторы магазинов вывели посетителей на улицу. К 7.40 спасатели обследовали комплекс и подтвердили, что опасности нет. Покупатели вернулись в помещения.

- Есть проблема, что многие посетители не совсем понимают всей серьёзности пожарной тревоги, - рассказали сотрудники «Акваполиса». - Люди должны оставить свои вещи и эвакуироваться, а многие из-за этого устраивают скандалы.

КОНКРЕТНО

В ТРК «Акваполис» работают как автоматические системы оповещения спасателей о пожаре, так и ручные. Например, чрезвычайное положение может заметить администратор по камерам, а также об этом может сообщить посетители с помощью нажатия тревожной кнопки, или сообщить по переговорному устройству.