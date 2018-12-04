2018-12-04T11:44:49+03:00
Общество

Противопожарная система ТРК «Акваполис» прошла проверку микроволновкой

Людей эвакуировали в связи с тревогой
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
В торгово-развлекательном комплексе 3 декабря в 7.20 сработала противопожарная система. Как выяснилось, датчики системы сработали на работающую микроволновую печь.В торгово-развлекательном комплексе 3 декабря в 7.20 сработала противопожарная система. Как выяснилось, датчики системы сработали на работающую микроволновую печь.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Противопожарная система торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» прошла проверку 3 декабря. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», это стало известно во время проверки комплекса «Народным контролем».

- Система сработала в 7.20, - рассказали представители комплекса. - Кто-то перегрел что-то в микроволновке и сработала система «Стрелец» (система автоматического вызова пожарных - Ред.).

В течение 10 минут к комплексу прибыли пожарные команды. Сотрудники и администраторы магазинов вывели посетителей на улицу. К 7.40 спасатели обследовали комплекс и подтвердили, что опасности нет. Покупатели вернулись в помещения.

- Есть проблема, что многие посетители не совсем понимают всей серьёзности пожарной тревоги, - рассказали сотрудники «Акваполиса». - Люди должны оставить свои вещи и эвакуироваться, а многие из-за этого устраивают скандалы.

КОНКРЕТНО

В ТРК «Акваполис» работают как автоматические системы оповещения спасателей о пожаре, так и ручные. Например, чрезвычайное положение может заметить администратор по камерам, а также об этом может сообщить посетители с помощью нажатия тревожной кнопки, или сообщить по переговорному устройству.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Спортивный квартал»
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки