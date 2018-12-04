2018-12-04T11:44:49+03:00
Общество

Противопожарная система ТРК «Акваполис» прошла проверку микроволновкой

Людей эвакуировали в связи с тревогой
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
В торгово-развлекательном комплексе 3 декабря в 7.20 сработала противопожарная система. Как выяснилось, датчики системы сработали на работающую микроволновую печь.В торгово-развлекательном комплексе 3 декабря в 7.20 сработала противопожарная система. Как выяснилось, датчики системы сработали на работающую микроволновую печь.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

Противопожарная система торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» прошла проверку 3 декабря. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», это стало известно во время проверки комплекса «Народным контролем».

- Система сработала в 7.20, - рассказали представители комплекса. - Кто-то перегрел что-то в микроволновке и сработала система «Стрелец» (система автоматического вызова пожарных - Ред.).

В течение 10 минут к комплексу прибыли пожарные команды. Сотрудники и администраторы магазинов вывели посетителей на улицу. К 7.40 спасатели обследовали комплекс и подтвердили, что опасности нет. Покупатели вернулись в помещения.

- Есть проблема, что многие посетители не совсем понимают всей серьёзности пожарной тревоги, - рассказали сотрудники «Акваполиса». - Люди должны оставить свои вещи и эвакуироваться, а многие из-за этого устраивают скандалы.

КОНКРЕТНО

В ТРК «Акваполис» работают как автоматические системы оповещения спасателей о пожаре, так и ручные. Например, чрезвычайное положение может заметить администратор по камерам, а также об этом может сообщить посетители с помощью нажатия тревожной кнопки, или сообщить по переговорному устройству.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре жилых комплекса увидят будущие новоселы в Туре по новостройкам Пскова
Движение по Октябрьской площади в Пскове перекроют 15 и 31 декабря
В Пскове 15 декабря состоится праздник, который завершится фейерверком
Великолучанин лишился водительских прав за повторную езду в нетрезвом виде
В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши
ГИБДД Пскова: У вылетевшей на машине с моста девушки нет водительских прав
«Народный контроль» прибыл в один из крупных ТРК Пскова с проверкой
В Красногородском районе осудили гражданку Украины за пособничество в пересечении госграницы
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в Себежском районе
В Пскове автомобиль вылетел с Троицкого моста в реку
В Псковскую область дважды пытались ввезти некачественный сыр
В двух школах Гдовского района отремонтируют туалеты
Ярмарка выходного дня переносится на центральный рынок Пскова
В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены
Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»
В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню