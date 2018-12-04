2018-12-04T14:22:24+03:00
Происшествия

ГИБДД Пскова: У вылетевшей на машине с моста девушки нет водительских прав

Предположительно, девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Девушка, которая управляла автомобилем, не имеет водительских прав. Фото: Ирина НазароваДевушка, которая управляла автомобилем, не имеет водительских прав. Фото: Ирина Назарова
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Сегодня в Пскове, в половине седьмого утра, водитель автомобиля не справился управлением. В результате чего машина наехала на ограждение Троицкого моста и съехала в реку. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе ГИБДД города, пострадавших госпитализировали в Псковскую областную больницу, где медики оказали им необходимую помощь.

По предварительным данным, за рулем автомобиля была 21-летняя девушка. Вместе с ней в машине также находилась пассажирка - девушка 36-ти лет.

- В больнице девушка, которая была за рулем, прошла медицинское освидетельствование. Оно показало, что в момент ДТП девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Пскова Юлия Федорова. - В ходе проверки документов также выяснилось, что у девушки нет водительских прав.

В отношении псковички заведено дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

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