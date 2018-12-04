В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши
В Острове в средней школе №7 имени В. Н. Пушкарева впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация дает гарантию на новую кровлю - десять лет.
- Из-за прохудившейся крыши в школе постоянно были протечки, вплоть до первого этажа. Особенно в ливни, тогда приходилось ходить с тазиками, - сообщила директор Школы Лилия Панчук. - Наконец-то спустя 20 лет проблема с крышей будет решена.
В учебном заведении также планируется вставить новые окна, заменить душевые кабины и пол в школьном бассейне. На реконструкцию кровли направили 3,5 миллиона рублей из субсидий, которые получил регион из федерального бюджета.
КСТАТИ
А в Усвятах планируется ремонт пожарной части. В здании заменят внутренние и внешние водопроводные сети. В помещениях части сделают косметических ремонт, а также заменят старые двери и окна на новые. На эти цели из регионального бюджета выделили почти 900 тысяч рублей.