В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-04T13:20:16+03:00

Строители также перекладывают кирпичные вентиляционные каналы и устраивают ливневку. Работы по ремонту кровли начались в ноябре. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Острове в средней школе №7 имени В. Н. Пушкарева впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация дает гарантию на новую кровлю - десять лет.

- Из-за прохудившейся крыши в школе постоянно были протечки, вплоть до первого этажа. Особенно в ливни, тогда приходилось ходить с тазиками, - сообщила директор Школы Лилия Панчук. - Наконец-то спустя 20 лет проблема с крышей будет решена.

В учебном заведении также планируется вставить новые окна, заменить душевые кабины и пол в школьном бассейне. На реконструкцию кровли направили 3,5 миллиона рублей из субсидий, которые получил регион из федерального бюджета.

КСТАТИ

А в Усвятах планируется ремонт пожарной части. В здании заменят внутренние и внешние водопроводные сети. В помещениях части сделают косметических ремонт, а также заменят старые двери и окна на новые. На эти цели из регионального бюджета выделили почти 900 тысяч рублей.