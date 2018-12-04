2018-12-04T13:20:16+03:00
Общество

В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши

На реконструкцию кровли выделено 3,5 миллиона рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Строители также перекладывают кирпичные вентиляционные каналы и устраивают ливневку. Работы по ремонту кровли начались в ноябре.Строители также перекладывают кирпичные вентиляционные каналы и устраивают ливневку. Работы по ремонту кровли начались в ноябре.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Острове в средней школе №7 имени В. Н. Пушкарева впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация дает гарантию на новую кровлю - десять лет.

- Из-за прохудившейся крыши в школе постоянно были протечки, вплоть до первого этажа. Особенно в ливни, тогда приходилось ходить с тазиками, - сообщила директор Школы Лилия Панчук. - Наконец-то спустя 20 лет проблема с крышей будет решена.

В учебном заведении также планируется вставить новые окна, заменить душевые кабины и пол в школьном бассейне. На реконструкцию кровли направили 3,5 миллиона рублей из субсидий, которые получил регион из федерального бюджета.

КСТАТИ

А в Усвятах планируется ремонт пожарной части. В здании заменят внутренние и внешние водопроводные сети. В помещениях части сделают косметических ремонт, а также заменят старые двери и окна на новые. На эти цели из регионального бюджета выделили почти 900 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре жилых комплекса увидят будущие новоселы в Туре по новостройкам Пскова
Движение по Октябрьской площади в Пскове перекроют 15 и 31 декабря
В Пскове 15 декабря состоится праздник, который завершится фейерверком
Великолучанин лишился водительских прав за повторную езду в нетрезвом виде
ГИБДД Пскова: У вылетевшей на машине с моста девушки нет водительских прав
Противопожарная система ТРК «Акваполис» прошла проверку микроволновкой
«Народный контроль» прибыл в один из крупных ТРК Пскова с проверкой
В Красногородском районе осудили гражданку Украины за пособничество в пересечении госграницы
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в Себежском районе
В Пскове автомобиль вылетел с Троицкого моста в реку
В Псковскую область дважды пытались ввезти некачественный сыр
В двух школах Гдовского района отремонтируют туалеты
Ярмарка выходного дня переносится на центральный рынок Пскова
В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены
Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»
В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню