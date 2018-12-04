2018-12-04T13:20:16+03:00
Общество

В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши

На реконструкцию кровли выделено 3,5 миллиона рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Строители также перекладывают кирпичные вентиляционные каналы и устраивают ливневку. Работы по ремонту кровли начались в ноябре.Строители также перекладывают кирпичные вентиляционные каналы и устраивают ливневку. Работы по ремонту кровли начались в ноябре.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Острове в средней школе №7 имени В. Н. Пушкарева впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядная организация дает гарантию на новую кровлю - десять лет.

- Из-за прохудившейся крыши в школе постоянно были протечки, вплоть до первого этажа. Особенно в ливни, тогда приходилось ходить с тазиками, - сообщила директор Школы Лилия Панчук. - Наконец-то спустя 20 лет проблема с крышей будет решена.

В учебном заведении также планируется вставить новые окна, заменить душевые кабины и пол в школьном бассейне. На реконструкцию кровли направили 3,5 миллиона рублей из субсидий, которые получил регион из федерального бюджета.

КСТАТИ

А в Усвятах планируется ремонт пожарной части. В здании заменят внутренние и внешние водопроводные сети. В помещениях части сделают косметических ремонт, а также заменят старые двери и окна на новые. На эти цели из регионального бюджета выделили почти 900 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки