Великолучанин лишился водительских прав за повторную езду в нетрезвом виде
В Великолукском районе мужчину лишили водительских прав на два с половиной года. Дело в том, что подсудимый в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее он уже подвергался административному наказанию.
- В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Он нарушил правила дорожного движения, уже имея за это правонарушение административное наказание. Двумя годами ранее мужчина выплатил штраф на сумму 30 тысяч рублей.
Как стало известно, задержали нарушителя на проспекте Гагарина в городе на Ловати с явными признаками алкогольного опьянения. Задержанным оказался 23-летний безработный местный житель. Кроме того, в ведомстве также отметили, что от медицинского освидетельствования он отказался.
По решению суда молодому человеку требуется отработать 230 часов обязательных работ.