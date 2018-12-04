2018-12-04T14:26:44+03:00
Происшествия

Великолучанин лишился водительских прав за повторную езду в нетрезвом виде

Двумя годами ранее мужчина выплатил штраф - 30 тысяч рублей - за это правонарушение
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Молодой человек не сделал должных выводов и повторно сел за руль в нетрезвом виде.Молодой человек не сделал должных выводов и повторно сел за руль в нетрезвом виде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Великолукском районе мужчину лишили водительских прав на два с половиной года. Дело в том, что подсудимый в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее он уже подвергался административному наказанию.

- В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Он нарушил правила дорожного движения, уже имея за это правонарушение административное наказание. Двумя годами ранее мужчина выплатил штраф на сумму 30 тысяч рублей.

Как стало известно, задержали нарушителя на проспекте Гагарина в городе на Ловати с явными признаками алкогольного опьянения. Задержанным оказался 23-летний безработный местный житель. Кроме того, в ведомстве также отметили, что от медицинского освидетельствования он отказался.

По решению суда молодому человеку требуется отработать 230 часов обязательных работ.

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