В Пскове 15 декабря состоится праздник, который завершится фейерверком
В Пскове 15 декабря на Октябрьской площади состоится праздничное мероприятие, которое завершится фейерверком. Предновогоднее гуляние пройдет по случаю открытия центральной елки в областной столице. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, протестируют елочную иллюминацию до 7 декабря.
А уже в ближайшую пару дней подключат традиционные световые украшения на улицах Пскова и в Детском парке.
- Улицу Пушкина также украсят должным образом. Там вновь появится большой светящийся куб «Подарок исполнения желаний» и подсветка деревьев, - сообщил и. о. начальника управления городского хозяйства администрации города Антон Ляугминас.
В ведомстве также рассказали о концертной программе, которая состоится в новогоднюю ночь. Все мероприятия на Октябрьской площади начнутся в час ночи. А в три часа после полуночи будет традиционный новогодний салют.
КСТАТИ
Уже в эту субботу, 8 декабря, детишки смогут поздравить Деда Мороза с Днем его рождения и отдать ему письма с заветными желаниями. Развлекательная программа пройдет в ГКЦ.