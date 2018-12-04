2018-12-04T15:27:53+03:00
Общество

В Пскове 15 декабря состоится праздник, который завершится фейерверком

А уже в ближайшую пару дней город замерцает праздничными огоньками
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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По информации ГИБДД, перекрытие Октябрьской площади планируется примерно с полуночи и до окончания праздничной программы.По информации ГИБДД, перекрытие Октябрьской площади планируется примерно с полуночи и до окончания праздничной программы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове 15 декабря на Октябрьской площади состоится праздничное мероприятие, которое завершится фейерверком. Предновогоднее гуляние пройдет по случаю открытия центральной елки в областной столице. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, протестируют елочную иллюминацию до 7 декабря.

А уже в ближайшую пару дней подключат традиционные световые украшения на улицах Пскова и в Детском парке.

- Улицу Пушкина также украсят должным образом. Там вновь появится большой светящийся куб «Подарок исполнения желаний» и подсветка деревьев, - сообщил и. о. начальника управления городского хозяйства администрации города Антон Ляугминас.

В ведомстве также рассказали о концертной программе, которая состоится в новогоднюю ночь. Все мероприятия на Октябрьской площади начнутся в час ночи. А в три часа после полуночи будет традиционный новогодний салют.

КСТАТИ

Уже в эту субботу, 8 декабря, детишки смогут поздравить Деда Мороза с Днем его рождения и отдать ему письма с заветными желаниями. Развлекательная программа пройдет в ГКЦ.

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