2018-12-04T16:29:17+03:00
Общество

Четыре жилых комплекса увидят будущие новоселы в Туре по новостройкам Пскова

Горожане, мечтающие о новеньких квартирах, смогут выбрать жилье в домах Завеличья и Запсковья
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Может именно в этом доме найдется квартира вашей мечты.Может именно в этом доме найдется квартира вашей мечты.Фото: Владимир Кольцов
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Отправиться в Тур по новостройкам предлагает своим читателям «Комсомольская правда – Псков». Состоится он 15 декабря. Участники смогут посмотреть многоквартирные дома Завеличья и Запсковья.

Всего в этот день они смогут посмотреть четыре жилых комплекса, а главное, побывать в самих квартирах, оценить их планировку, пообщаться с предстаивтелями застройщика, чтобы узнать о деталях возведения домов, сроках сдачи и заселения, о материалах, которые использовались при строительстве, о будущей планировке микрорайона и планах по строительству социальных объектов на прилегающих площадках.

Итак, куда отправятся псковичи, пожелавшие присоединиться к Туру по новостройкам:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10).

Кроме того, участники увидят площадку на ул. Юности 15/130, где в будущем появятся еще два новых дома.

КОНКРЕТНО

Чтобы статья участником Тура по новостройкам необходимо предварительно забронировать место в комфортном автобусе. Сделать это можно по телефону (8112) 702-042.

В путешествие отправляемся 15 декабря в 11.00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» (Пароменская, 21/33).

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