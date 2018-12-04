Подозреваемого в краже одежды великолучанина задержали по горячим следам
В Великих Луках сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали мужчину. Он подозревается в краже одежды на сумму свыше 30 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолукская полиция также раскрала кражу ящика для пожертвований.
Как стало известно, в отдел районной полиции за помощью обратилась местная жительница. Женщина утверждала, что у нее из машины пропала одежда, а стекло отечественного автомобиля разбито.
- Стражи порядка задержали подозреваемого в результате проведенных мероприятий, - сообщили в надзорном ведомстве. - Задержанным оказался 38-летний безработный местный житель. Ранее великолучанин уже привлекался к уголовной ответственности.
Районная полиция также установила личность предполагаемого нарушителя закона, который украл ящик для пожертвований в одном из магазинов города на Ловати. Подозревается в краже 15-летний подросток.
На данный момент надзорная служба выясняет обстоятельства происшествий.