2018-12-04T17:26:07+03:00
Происшествия

Подозреваемого в краже одежды великолучанина задержали по горячим следам

Также полиция задержала 15-летнего подростка, который похитил ящик для пожертвования
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
По имеющимся данным, мужчина похитил одежду в ночь на 4 декабря в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина путем разбития стекла в автомобиле «ВАЗ».По имеющимся данным, мужчина похитил одежду в ночь на 4 декабря в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина путем разбития стекла в автомобиле «ВАЗ».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Великих Луках сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали мужчину. Он подозревается в краже одежды на сумму свыше 30 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолукская полиция также раскрала кражу ящика для пожертвований.

Как стало известно, в отдел районной полиции за помощью обратилась местная жительница. Женщина утверждала, что у нее из машины пропала одежда, а стекло отечественного автомобиля разбито.

- Стражи порядка задержали подозреваемого в результате проведенных мероприятий, - сообщили в надзорном ведомстве. - Задержанным оказался 38-летний безработный местный житель. Ранее великолучанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Районная полиция также установила личность предполагаемого нарушителя закона, который украл ящик для пожертвований в одном из магазинов города на Ловати. Подозревается в краже 15-летний подросток.

На данный момент надзорная служба выясняет обстоятельства происшествий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки