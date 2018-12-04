2018-12-04T17:26:07+03:00
Происшествия

Подозреваемого в краже одежды великолучанина задержали по горячим следам

Также полиция задержала 15-летнего подростка, который похитил ящик для пожертвования
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
По имеющимся данным, мужчина похитил одежду в ночь на 4 декабря в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина путем разбития стекла в автомобиле «ВАЗ».По имеющимся данным, мужчина похитил одежду в ночь на 4 декабря в Великих Луках во дворе дома по проспекту Гагарина путем разбития стекла в автомобиле «ВАЗ».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Великих Луках сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали мужчину. Он подозревается в краже одежды на сумму свыше 30 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, великолукская полиция также раскрала кражу ящика для пожертвований.

Как стало известно, в отдел районной полиции за помощью обратилась местная жительница. Женщина утверждала, что у нее из машины пропала одежда, а стекло отечественного автомобиля разбито.

- Стражи порядка задержали подозреваемого в результате проведенных мероприятий, - сообщили в надзорном ведомстве. - Задержанным оказался 38-летний безработный местный житель. Ранее великолучанин уже привлекался к уголовной ответственности.

Районная полиция также установила личность предполагаемого нарушителя закона, который украл ящик для пожертвований в одном из магазинов города на Ловати. Подозревается в краже 15-летний подросток.

На данный момент надзорная служба выясняет обстоятельства происшествий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Опочке два подростка обвиняются в угоне автомобиля
Четыре жилых комплекса увидят будущие новоселы в Туре по новостройкам Пскова
Движение по Октябрьской площади в Пскове перекроют 15 и 31 декабря
В Пскове 15 декабря состоится праздник, который завершится фейерверком
Великолучанин лишился водительских прав за повторную езду в нетрезвом виде
В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши
ГИБДД Пскова: У вылетевшей на машине с моста девушки нет водительских прав
Противопожарная система ТРК «Акваполис» прошла проверку микроволновкой
«Народный контроль» прибыл в один из крупных ТРК Пскова с проверкой
В Красногородском районе осудили гражданку Украины за пособничество в пересечении госграницы
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в Себежском районе
В Пскове автомобиль вылетел с Троицкого моста в реку
В Псковскую область дважды пытались ввезти некачественный сыр
В двух школах Гдовского района отремонтируют туалеты
Ярмарка выходного дня переносится на центральный рынок Пскова
В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены
Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»
В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню