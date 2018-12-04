2018-12-04T18:09:52+03:00
Происшествия

В Опочке два подростка обвиняются в угоне автомобиля

Однако покататься на нем ребятам так и не удалось - он не завелся
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В ходе оперативно-следственных мероприятий все участники угона были установлены и изобличены в совершенном преступлении.В ходе оперативно-следственных мероприятий все участники угона были установлены и изобличены в совершенном преступлении.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Следственный отдел Опочецкого района раскрыл ранее совершенное преступление. Когда в июле 2018 года трое подростков пытались угнать отечественный автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, всех фигурантов дела задержали.

Задержанными оказались два юнца 15-ти и 17-ти лет. В их компании также был 13-летний подросток, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

- В отношении злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Угон траснпорта без цели его хищения, который совершили по предварительному сговору.

Как стало известно, предполагаемые нарушители закона хотели покататься на отечественном авто. Толкая машину подальше со двора, они пытались ее завести. Но им это так и не удалось. Бросив автомобиль, молодые люди скрылись с места преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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