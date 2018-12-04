2018-12-04T18:09:52+03:00
Происшествия

В Опочке два подростка обвиняются в угоне автомобиля

Однако покататься на нем ребятам так и не удалось - он не завелся
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
В ходе оперативно-следственных мероприятий все участники угона были установлены и изобличены в совершенном преступлении.В ходе оперативно-следственных мероприятий все участники угона были установлены и изобличены в совершенном преступлении.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Следственный отдел Опочецкого района раскрыл ранее совершенное преступление. Когда в июле 2018 года трое подростков пытались угнать отечественный автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, всех фигурантов дела задержали.

Задержанными оказались два юнца 15-ти и 17-ти лет. В их компании также был 13-летний подросток, который еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

- В отношении злоумышленников завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ, - сообщили в надзорном ведомстве. - Угон траснпорта без цели его хищения, который совершили по предварительному сговору.

Как стало известно, предполагаемые нарушители закона хотели покататься на отечественном авто. Толкая машину подальше со двора, они пытались ее завести. Но им это так и не удалось. Бросив автомобиль, молодые люди скрылись с места преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подозреваемого в краже одежды великолучанина задержали по горячим следам
Четыре жилых комплекса увидят будущие новоселы в Туре по новостройкам Пскова
Движение по Октябрьской площади в Пскове перекроют 15 и 31 декабря
В Пскове 15 декабря состоится праздник, который завершится фейерверком
Великолучанин лишился водительских прав за повторную езду в нетрезвом виде
В одной из Островских школ впервые за 20 лет ведется капитальный ремонт крыши
ГИБДД Пскова: У вылетевшей на машине с моста девушки нет водительских прав
Противопожарная система ТРК «Акваполис» прошла проверку микроволновкой
«Народный контроль» прибыл в один из крупных ТРК Пскова с проверкой
В Красногородском районе осудили гражданку Украины за пособничество в пересечении госграницы
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали в Себежском районе
В Пскове автомобиль вылетел с Троицкого моста в реку
В Псковскую область дважды пытались ввезти некачественный сыр
В двух школах Гдовского района отремонтируют туалеты
Ярмарка выходного дня переносится на центральный рынок Пскова
В Великих Луках задержали подозреваемого в краже еды из местного бара
Летом 2019 года в Псковском кремле туристы поднимутся на стены
Больше четырех тысяч пассажиров воспользовались услугами авиарейса «Псков - Москва»
В День Неизвестного солдата псковичи возложили цветы к Вечному огню