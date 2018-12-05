2018-12-05T09:35:48+03:00
Происшествия

Великолучанка из-за обиды обвинила знакомого в выдуманном изнасиловании

Но вскоре правда стала известна полицейским
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Девушка хотела, чтобы дело об изнасиловании рассмотрели в особом, то есть без проведения судебного разбирательства.Девушка хотела, чтобы дело об изнасиловании рассмотрели в особом, то есть без проведения судебного разбирательства.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жительница Великих Лук предстала перед судом за ложное обвинение своего знакомого в изнасиловании. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, девушке назначили наказание в виде условного срока.

- Фигурантка проходила по делу, возбужденному по части 2 статьи 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Заведомо ложное обвинение лица в совершении тяжкого преступления.

Как стало известно, 33-летняя великолучанка в результате разногласия затаила злобу на своего знакомого. Из желания отомстить обидчику девушка написала на него заявление в полицию, что якобы он ее изнасиловал.

Во время предварительного расследования великолучанка призналась в содеянном и раскаялась. Таким образом, девушка из пострадавшей стала обвиняемой.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

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