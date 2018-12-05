Себежанин избил свою мать до смерти за ее нравоучения

5 Дек. 10:37 2018-12-05T10:38:54+03:00

Часть 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина много раз ударил пострадавшую кулаком, а затем ногой в голову

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В Себеже перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в причинении смерти своей матери. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, обвиняемый сильно избил пострадавшую, после чего она скончалась.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пожилой женщины.

Как стало известно, 67-летняя мать упрекала своего сына за его аморальное поведение: пьянки и другие непристойные действия. В результате этого и развязался конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 36-летний себежанин много раз ударил свою мать кулаком, а затем нанес удар ногой в голову. После чего пошел спать. А пострадавшая от полученных черепно-мозговых травм скончалась на месте.

Следственный отдел передал уголовное дело в суд для рассмотрения и вынесения приговора.