Себежанин избил свою мать до смерти за ее нравоучения
В Себеже перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в причинении смерти своей матери. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Псковской области, обвиняемый сильно избил пострадавшую, после чего она скончалась.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пожилой женщины.
Как стало известно, 67-летняя мать упрекала своего сына за его аморальное поведение: пьянки и другие непристойные действия. В результате этого и развязался конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 36-летний себежанин много раз ударил свою мать кулаком, а затем нанес удар ногой в голову. После чего пошел спать. А пострадавшая от полученных черепно-мозговых травм скончалась на месте.
Следственный отдел передал уголовное дело в суд для рассмотрения и вынесения приговора.