2018-12-05T11:36:01+03:00
Общество

Псковские волонтеры участвуют в Международном форуме добровольцев в Москве

Победители Всероссийской премии «Доброволец России-2018» получат гранты на реализацию своих проектов
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В Международном форуме добровольцев участвуют 15 тысяч человек из всех регионов РФ и 120-ти зарубежных государств.В Международном форуме добровольцев участвуют 15 тысяч человек из всех регионов РФ и 120-ти зарубежных государств.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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На Международном форуме «Доброволец» в Москве 28 волонтеров из Псковской области представляют свой регион. Эти ребята хорошо проявили себя, воплащая в жизнь общественно важные проекты. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации области, форум проходит со 2 декабря в Москве.

Команда добровольцев из Пскова участвуют на площадках форума в деловых дискуссиях, в презентациях лучших волонтерских практик и в мастер-классах по обмену опытом. На Международном форуме ребятам также представилась возможность пообщаться с представителями администрации Президента и Правительства РФ.

А сегодня, 5 декабря, на финальном мероприятии форума пройдет церемония награждений победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Лучшие из лучших получат гранты на реализацию своих проектов.

КСТАТИ

На международном форуме «Доброволец» подведут итоги проекта «Великие имена России». Больше двух месяцев россияне выбирали имена для аэропортов. Свой выбор сделали и псковичи - воздушную гавань областной столицы назовут в честь княгини Ольги.

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