2018-12-05T12:17:10+03:00
Политика

Виктор Федоренко займет пост главы исполкома отделения «Единой России» в Пскове

Дмитрий Мартюшов, возглавлявший исполком раньше, сложил с себя полномочия по собственному желанию
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Виктор Фёдоренко приехал из Шахтерска, а теперь возглавит городской исполком "Единой России" в Пскове. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".Виктор Фёдоренко приехал из Шахтерска, а теперь возглавит городской исполком "Единой России" в Пскове. Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".
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В исполнительном комитете отделения партии «Единая Россия» в Пскове произошли кадровые перестановки. Дмитрий Мартюшев сложил с себя полномочия собственному желанию. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии, освободивший пост главы исполкома займет Виктор Федоренко.

Кандидатуру Виктора Федоренко рассмотрели вчера, 4 декабря, на заседании местного политсовета партии.

- В течение двух лет он занимал должность заместителя главы администрации города Шахтерска, - сообщили в ведомстве. - Там Виктор Фёдоренко вел отдел внутренней политики. На той должности он выстраивал взаимодействие с силовыми структурами и общественными организациями. В должностные обязанности входили и противодействие коррупции с организацией мобилизационной работы.

Кроме того, в пресс-службе также отметили, что Виктор Федоренко имеет четыре образования. Он специалист в горной инженерии, в юриспруденции, в предпринимательской деятельности и в государственном и муниципальном управлении.

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