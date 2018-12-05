2018-12-05T13:07:52+03:00
Происшествия

Жителю Опочки грозит уголовная ответственность за повторную езду в нетрезвом виде

Мужчина второй раз за год сел за руль в состоянии опьянения
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За это правонарушение могут не только лишить водительских прав, но и привлечь к обязательным работам.За это правонарушение могут не только лишить водительских прав, но и привлечь к обязательным работам.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Жителю Опочки грозит уголовная ответственность. Дело в том, что мужчина в очередной раз сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее водитель уже подвергался административному наказанию за езду в нетрезвом виде.

- В ходе проверки сотрудники ДПС ГИБДД установили, что в текущем году это уже не первый случай, когда мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в надзорном ведомстве. - Ранее он уже нес административную ответственность за аналогичное правонарушение.

Как стало известно, задержали водителя иномарки у дома по улице Коммунальной с явными признаками алкогольного опьянения. Задержанным оказался 67-летний местный житель. На данный момент полиция проводит проверку.

В ведомстве также напоминают, что пьяные водители, которых повторно задержали за рулем в нетрезвом виде в течение одного года, привлекаются у головной ответственности согласно статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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