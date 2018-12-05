В одной из средних школ Гдовского района сделали капитальный ремонт спортзала

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-05T13:53:25+03:00

В 2018-м освежить ремонтом удалось 16 спортзалов в учебных заведениях 13 муниципалитетов. Всего на эти цели было направлено более 21,5 миллиона рублей. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На эти цели было выделено свыше 2 миллионов 560 тысяч рублей

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В селе Ямм, что в Гдовском районе, состоялось торжественное открытие спортивного зала Яммской средней школы. В спортзале сделали капитальный ремонт в рамках партийного проекта «Детский спорт». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на эти цели выделялось свыше 2 миллионов 560 тысяч рублей.

В обновленном помещении школы состоялась торжественная линейка учащихся. Депутат Псковского областного собрания Владимир Яников поздравил школьников и учителей с долгожданным открытием зала.

Чиновник также отметил, что работа в этом направлении и дальше будет продолжаться. В 2019 году в рамках проекта планируют отремонтировать спортивные залы в 21 школе Псковского региона.

КСТАТИ

В Палкинском районе в Харлапковской общеобразовательной школе ученики долгое время не могли заниматься физкультурой, потому что в зале провалился пол и частично обрушилась стена. Благодаря проекту «Детский спорт» спортзал полностью отремонтировали.