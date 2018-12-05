2018-12-05T14:32:09+03:00
Общество

Выдающихся псковских спортсменов наградили на «Балу чемпионов»

Мероприятие прошло в спортивно-развлекательном центре «Простория»
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сегодня, 5 декабря, в СРП «Простория» проходит ежегодный «Бал чемпионов». На торжественном мероприятии награждают выдающихся спортсменов Псковской области.Сегодня, 5 декабря, в СРП «Простория» проходит ежегодный «Бал чемпионов». На торжественном мероприятии награждают выдающихся спортсменов Псковской области.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

В Пскове прошел традиционный «Бал чемпионов». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», здесь наградили самых выдающихся спортсменов региона.

- Мы гордимся вами, мы гордимся вместе с вами, - отметил во время приветственной речи губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Благодарим ваших родителей за терпение. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы спорт в Псковской области развивался.

Почетные грамоты за высокие достижения в спорте получили победитель Сурдолимпийских игр 2017 года Иван Макаров, чемпионка России по спортивному ориентированию Марина Борисенкова и призер всероссийских соревнований в этой дисциплине Александр Борисов.

На мероприятии отметили и Александру Савенкову, которая совсем недавно стала мастером спорта в стрельбе из лука. Великолучанка за последний год становилась и чемпионом России и Европы, а также призером кубка мира.

И эта только малая часть тех, кого наградили днем пятого декабря в «Простории».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки