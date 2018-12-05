2018-12-05T14:32:09+03:00
Общество

Выдающихся псковских спортсменов наградили на «Балу чемпионов»

Мероприятие прошло в спортивно-развлекательном центре «Простория»
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Сегодня, 5 декабря, в СРП «Простория» проходит ежегодный «Бал чемпионов». На торжественном мероприятии награждают выдающихся спортсменов Псковской области.Сегодня, 5 декабря, в СРП «Простория» проходит ежегодный «Бал чемпионов». На торжественном мероприятии награждают выдающихся спортсменов Псковской области.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове прошел традиционный «Бал чемпионов». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», здесь наградили самых выдающихся спортсменов региона.

- Мы гордимся вами, мы гордимся вместе с вами, - отметил во время приветственной речи губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Благодарим ваших родителей за терпение. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы спорт в Псковской области развивался.

Почетные грамоты за высокие достижения в спорте получили победитель Сурдолимпийских игр 2017 года Иван Макаров, чемпионка России по спортивному ориентированию Марина Борисенкова и призер всероссийских соревнований в этой дисциплине Александр Борисов.

На мероприятии отметили и Александру Савенкову, которая совсем недавно стала мастером спорта в стрельбе из лука. Великолучанка за последний год становилась и чемпионом России и Европы, а также призером кубка мира.

И эта только малая часть тех, кого наградили днем пятого декабря в «Простории».

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