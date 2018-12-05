2018-12-05T14:53:18+03:00
Туризм

Как сделать туризм в России более привлекательным - обсудили парламентарии Северо-Запада в Пскове

Турпоток из европейских стран падает из-за визовых барьеров – убеждены эксперты
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму прошло в Пскове.Заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму прошло в Пскове.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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В Пскове представители турбизнеса и депутаты парламентов Северо-Запада обсудили упрощение передвижения туристов между странами Европы и Россией. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания, речь об этом зашла на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.

Не секрет, что турпоток падает. Причин много. Это и визовые барьеры – процесс ожидания длительный, а сроки для пребывания – малые. Стоимость этих виз высока. А есть еще и очереди на границе, автобусы могут до 6 часов простоять.

- Беседуя с прибалтийскими соседями, с сожалением узнаешь, что выросло целое поколение, которое не было в России, - отметила председатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова.

Сразу несколько предложений прозвучало на площадке, все они могут быть оформлены как предложение для изменений в федеральном законодательстве.

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