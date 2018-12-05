В Пскове задержали укравшую еду женщину
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемую нарушительницу закона. Женщина подозревается в краже еды из магазина на улице Коммунальной. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейших разбирательств по данному факту злоумышленницу передали в правоохранительные органы.
Во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. В одном из магазинов сработала кнопка «Тревоги».
– Получив тревожное сообщение, патруль охраны незамедлительно прибыл на вызов и задержал подозреваемую в краже, – сообщили в ведомстве.
Задержанной оказалась 43-летняя местная жительница. Ей грозит административное наказание за этот поступок.
КСТАТИ
Сотрудники Росгвардии в этот день также задержали 28-летнего молодого человека. Он пытался украсть продукты и гель для бритья из магазина на Рижском проспекте.