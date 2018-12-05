2018-12-05T16:13:08+03:00
Происшествия

В Пскове задержали укравшую еду женщину

Злоумышленницу передали в руки полиции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За кражу на сумму от 1 000 до 2 500 рублей могут привлечь к административной ответственности.За кражу на сумму от 1 000 до 2 500 рублей могут привлечь к административной ответственности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали предполагаемую нарушительницу закона. Женщина подозревается в краже еды из магазина на улице Коммунальной. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, для дальнейших разбирательств по данному факту злоумышленницу передали в правоохранительные органы.

Во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. В одном из магазинов сработала кнопка «Тревоги».

– Получив тревожное сообщение, патруль охраны незамедлительно прибыл на вызов и задержал подозреваемую в краже, – сообщили в ведомстве.

Задержанной оказалась 43-летняя местная жительница. Ей грозит административное наказание за этот поступок.

КСТАТИ

Сотрудники Росгвардии в этот день также задержали 28-летнего молодого человека. Он пытался украсть продукты и гель для бритья из магазина на Рижском проспекте.

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