Псковичка ответит по закону за распространение наркотиков
В Пскове полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в бесконтактном распространении наркотиков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время обследования личных вещей подозреваемой сотрудники УКОН нашли и изъяли около 30 граммов «солей».
Товар уже был расфасован по полимерным пакетикам и готовился к размещению в закладках. Полиция установила места этих тайников и изъяла их содержимое.
- В отношении фигурантки возбуждено дело по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере.
Как стало известно, незаконной деятельностью 42-летняя безработная псковичка занималась через интернет. Она сообщала координаты закладок, а ей переводили деньги на интернет-кошелек.
За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.