2018-12-05T18:26:52+03:00
Происшествия

Псковичка ответит по закону за распространение наркотиков

При досмотре у женщины нашли около 30 граммов «солей»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За совершенное преступление подозреваемая может отправиться в места лишения свободы.За совершенное преступление подозреваемая может отправиться в места лишения свободы.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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В Пскове полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в бесконтактном распространении наркотиков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время обследования личных вещей подозреваемой сотрудники УКОН нашли и изъяли около 30 граммов «солей».

Товар уже был расфасован по полимерным пакетикам и готовился к размещению в закладках. Полиция установила места этих тайников и изъяла их содержимое.

- В отношении фигурантки возбуждено дело по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере.

Как стало известно, незаконной деятельностью 42-летняя безработная псковичка занималась через интернет. Она сообщала координаты закладок, а ей переводили деньги на интернет-кошелек.

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

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