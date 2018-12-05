2018-12-05T18:26:52+03:00
Происшествия

Псковичка ответит по закону за распространение наркотиков

При досмотре у женщины нашли около 30 граммов «солей»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
За совершенное преступление подозреваемая может отправиться в места лишения свободы.За совершенное преступление подозреваемая может отправиться в места лишения свободы.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Пскове полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в бесконтактном распространении наркотиков. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, во время обследования личных вещей подозреваемой сотрудники УКОН нашли и изъяли около 30 граммов «солей».

Товар уже был расфасован по полимерным пакетикам и готовился к размещению в закладках. Полиция установила места этих тайников и изъяла их содержимое.

- В отношении фигурантки возбуждено дело по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве. - Сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупном размере.

Как стало известно, незаконной деятельностью 42-летняя безработная псковичка занималась через интернет. Она сообщала координаты закладок, а ей переводили деньги на интернет-кошелек.

За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Псковской области поздравила экипаж подлодки «Псков» с 25-летием судна
При псковской епархии открылся военно-патриотический клуб
Комитет Псковской области по охране памятников: К Ганзе мы завершим ремонт Дома губернатора
В Псковской области полторы тысячи иностранцев получили российское гражданство
Псковичка из желания помочь дочери попалась на крючок мошенникам
Псковича осудили за присвоение и растрату больше двух миллионов рублей
Псковские спортсмены завоевали кубок губернатора на международном турнире по тхэквондо
День казачьей культуры пройдет в Псковском центре народного творчества
Житель Новгородской области подозревается в краже телефона, телевизора и приставки в Великих Луках
В Пскове на новогодних выходных будут ходить дополнительные «Ласточки»
«В Опочке атакуют волки»: Жители обратились за помощью к областной власти
Благодаря прокурору Опочецкого района сирота получила жилье
О состоянии объектов культурного наследия Псковской области снимут фильм
Псковский музей будет работать на протяжении всех новогодних праздников
В Пскове ищут приют для оставшейся на неделю без воды и еды собаки
Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору рыбных консервов
В Пскове два пригородных автобуса изменили привычные номера
В Псковском фотоконкурсе «Новый год #моистарыеснимки» появились первые участники
В Пскове на Октябрьской площади состоялось торжественное открытие новогодней елки
В Пскове состоялось открытие межрегионального турнира по тхэквондо
Псковская область вошла в число регионов с наиболее высокой смертностью по онкологии
Псковский ансамбль «Русские узоры» победил на престижном международном конкурсе
В Пскове затруднено движения транспорта на Ольгинскому мосту
В Пскове движение по Октябрьской площади приостановят из-за открытия новогодней елки