Первый участник проекта «Губернаторский дневник» сезона 2018/2019 прислал бланки за осень

СЕГОДНЯ 20:39 2018-12-05T20:39:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Закончилась осень, и «Комсомольская правда — Псков» подводит первые итоги проекта «Губернаторский дневник» сезона 2018/2019. И вот 5 декабря утром первые бланки пришли на почтовый ящик редакции.

За 10 дней до окончания приема заявок заполненные бланки «Губернаторского дневника» прислала семья Сорокиных. Сын Роман учится в шестом классе многопрофильного лицея № 4 в Пскове. За три осенних месяца школьник заработал 123 отличные оценки.

Больше всего оценок Роман заработал на уроках английского языка. За сентябрь, октябрь и ноябрь набралось 24 пятерки. Еще 15 максимальных отметок школьник получил по русскому языку.

КСТАТИ

«Комсомолка» принимает бланки за три осенних месяца до 15 декабря. Итоги сотрудники редакции подведут уже на следующий день. Если есть проблемы с нахождением сентябрьского и октябрьского бланков можно обратиться по телефону 8 (8112) 57-39-97.